Мэр Новосибирска объяснил жителям, почему в трамваях холодно Мэр Новосибирска Локоть объяснил холод в городских трамваях их износом

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в городских трамваях холодно по причине их износа, сообщает «Сиб.фм». Градоначальник отметил, что некоторые вагоны уже устарели. Он добавил, что со временем трамвайный парк в Новосибирске обновят за счет сотрудничества города с белорусским предприятием «БКМ-Сибирь». По словам мэра, в новых трамваях проблем с низкой температурой не будет.

У нас работает совместное предприятие с белорусами, «БКМ-Сибирь». В новых трамваях температура удовлетворительная и комфорт удовлетворительный, — уточнил Локоть.

Издание уточнило, что в салонах старых новосибирских трамваев температура с наступлением морозов может опускаться до нуля градусов.

В Новосибирске накануне столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 12 человек. Они получили ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших также есть два 17-летних подростка. Очевидцы сообщили, что столкновение произошло на светофоре: в стоящий на красном сигнале трамвай на большой скорости влетело другое транспортное средство. Один из очевидцев уточнил, что при столкновении в одном из трамваев вылетели поручни.