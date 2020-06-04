Мэр Норильска получил повышение зарплаты за десять дней до ЧС

https://static.news.ru/photo/8b3c1bf6-a6b6-11ea-9886-fa163e074e61_660.jpg Мэр Норильска Ринат Ахметчин Фото: norilsk-city.ru

Депутаты горсовета подняли зарплату мэру Норильска Ринату Ахметчину за десять дней до катастрофы с разливом топлива. Вместо 23 641 руб. оклада градоначальнику назначили 28 369 руб.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте местного парламента, пишет URA.RU. С момента последнего повышения зарплаты мэру не прошло и года: оно было произведено в конце сентября минувшего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восстановление северных экосистем, которые пострадают после утечки 21 тысячи тонн нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3, займёт не менее шести лет, заявил заведующий кафедрой биоэкологии Уральского федерального университета Владимир Вершинин. Эколог отметил, что ошибки при ликвидации аварии могут усугубить катастрофу: например, сжигание топлива может привести к опустыниванию.