Мэр Норильска получил повышение зарплаты за десять дней до ЧС

Депутаты горсовета подняли зарплату мэру Норильска Ринату Ахметчину за десять дней до катастрофы с разливом топлива. Вместо 23 641 руб. оклада градоначальнику назначили 28 369 руб.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте местного парламента,
Ранее NEWS.ru сообщал, что восстановление северных экосистем, которые пострадают после утечки 21 тысячи тонн нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3, займёт не менее шести лет, заявил заведующий кафедрой биоэкологии Уральского федерального университета Владимир Вершинин. Эколог отметил, что ошибки при ликвидации аварии могут усугубить катастрофу: например, сжигание топлива может привести к опустыниванию.
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