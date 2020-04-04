Мэр Москвы обязал компании создать условия для социального дистанцирования

https://static.news.ru/photo/20971572-769a-11ea-8dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все столичные предприятия и учреждения должны подготовить для своих клиентов и служащих условия для возможности соблюдать меры социального дистанцирования в условиях пандемии COVID-19. Такое поручение дал глава города Сергей Собянин в своём блоге.

Сейчас большая часть предприятий продолжает работать, многие отправлены в отпуска, а часть переведена на дистанционку, заявил Собянин.

Важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование в 1,5 м между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным, — написал Собянин.

Он пояснил, что дистанцирование важно не только для снижения скорости распространения COVID-19, но и для самих предприятий и здоровья их работников.

Мэр также определил органы исполнительной власти Москвы, которые наделил полномочиями составлять протоколы и штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В их число вошли:

объединение административно-технических инспекций;

департамент торговли и услуг;

префектуры административных округов и управы районов;

департамент образования и науки;

московская административная дорожная инспекция;

государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Как будут распределены между ними объекты контроля и штрафные санкции, можно посмотреть на портале мэра Москвы.

Как писал NEWS.ru, ранее Москва сравнялась с Санкт-Петербургом по уровню самоизоляции.