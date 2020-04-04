Мэр Москвы обязал компании создать условия для социального дистанцирования

Все столичные предприятия и учреждения должны подготовить для своих клиентов и служащих условия для возможности соблюдать меры социального дистанцирования в условиях пандемии COVID-19. Такое поручение
Сейчас большая часть предприятий продолжает работать, многие отправлены в отпуска, а часть переведена на дистанционку, заявил Собянин.
Важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование в 1,5 м между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным, — написал Собянин.
Он пояснил, что дистанцирование важно не только для снижения скорости распространения COVID-19, но и для самих предприятий и здоровья их работников.
Мэр также определил органы исполнительной власти Москвы, которые наделил полномочиями составлять протоколы и штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В их число вошли:
- объединение административно-технических инспекций;
- департамент торговли и услуг;
- префектуры административных округов и управы районов;
- департамент образования и науки;
- московская административная дорожная инспекция;
- государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
Как будут распределены между ними объекты контроля и штрафные санкции, можно посмотреть на портале мэра Москвы.
Как писал NEWS.ru, ранее Москва сравнялась с Санкт-Петербургом по уровню самоизоляции.
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