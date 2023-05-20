Мэр Краснодара потребовал не исполнять песню Сердючки в караоке

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Мэр Краснодара Евгений Наумов отдал распоряжение провести работу со всеми караоке-клубами в городе, чтобы там не включали песню Верки Сердючки «Гулянка», где цитируется гимн Украины, сообщается на официальном сайте администрации городской думы Краснодара. В клубе, с которого начался скандал, пояснили, что звукорежиссер включил эту песню «на автомате», поскольку на свадьбах, где он подрабатывает, песню «крутят» уже 20 лет.

Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов, — сказано в сообщении.

Решение было принято после скандала, связанного с клубом «Ля-Мажор», где эту песню исполнили посетители, а видеозапись с исполнением оказалась в Сети. После этого полиция организовала проверку заведения. В администрации клуба заявляли, что не видят ничего предосудительного в самой песне.

В феврале в городе Грязи Липецкой области на детском утреннике аниматоры в костюмах Хагги Вагги и Кисси Мисси станцевали со школьниками под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Праздник проходил в кафе «Виктория», а проводила его местная компания «Праздник детства». Менеджер праздничного агентства сообщила, что компания провела внутреннее разбирательство.