В России Хагги Вагги сплясал с детьми под песню «Ще не вмерла Украина» В Липецкой области аниматоры станцевали с детьми под песню Сердючки «Ще не вмерла Украина»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В городе Грязи Липецкой области на детском утреннике аниматоры в костюмах Хагги Вагги и Кисси Мисси станцевали со школьниками под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина», сообщает Telegram-канал SHOT и публикует кадры с вечеринки. Праздник проходил в кафе «Виктория», а проводила его местная компания «Праздник детства».

Менеджер праздничного агентства сообщила, что компания начнет внутреннее разбирательство.

Также 26 февраля на Масленицу в Липецке сожгли из огнемета огромное чучело Хагги Вагги. Кроме него во время народных гуляний в археологическом парке «Аргамач» сжигали чучела Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», Короля ночи из «Игры престолов» и COVID-19.

В ноябре NEWS.ru сообщал, что в одном из российских городов местные жители попытались избить шоумена Сергея Дворецкого, который более 15 лет пародирует персонажа Верку Сердючку. Автор образа Андрей Данилко активно поддерживают Украину в военном конфликте с Россией и нетрезвые зрители часто требуют убрать двойника Сердючки со сцены. Дворецкий пояснил, что сотрудники МВД и других силовых ведомств резко реагируют в ресторанах, когда он в образе украинской артистки появляется на сцене.