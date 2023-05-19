На Кубани заинтересовались исполнением в караоке песни Сердючки Полиция на Кубани проверяет караоке-клуб, гости которого пели песню «Ще не вмерла Украина»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Верка Сердючка

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об исполнении песни украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в одном из караоке-клубов Краснодара, сообщает Telegram-канал SHOT. Видеозапись исполнения гостями клуба композиции, содержащей в том числе слова «Ще не вмерла Украина», попала в соцсети.

Telegram-канал сообщает, что на кадрах видно, как посетители пляшут и поют песню Сердючки «Гуляночка», читая ее текст с экрана, который висит под потолком. Всего украинский хит исполняли несколько человек.

По словам сотрудников заведения, они понятия не имеют, как песня могла оказаться в трек-листе. От дальнейшего общения с представителями SHOT они отказались. Администрация караоке-клуба в свою очередь заявила, что не видит в песне ничего предосудительного.

Андрей Данилко имел большую популярность в России. После начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине артист стал открыто критиковать как руководство России, так и граждан страны, выказывая русофобскую позицию.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник высказал мнение, что Данилко выкрикивает антироссийские лозунги на своих концертах, поскольку поддался происходящим на Украине абсурду и глупости.