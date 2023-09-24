«Мэр» Балашихи увел у сотрудницы администрации почти полмиллиона рублей SHOT: мошенники похитили 470 тысяч рублей у сотрудницы администрации Балашихи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница администрации Балашихи отдала мошенникам почти 470 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, злоумышленники написали женщине в WhatsApp от имени мэра города Сергея Юрова, убедили взять кредит и перевести на «безопасный счет». Пострадавшая осознала ошибку уже после того, как отправила средства злоумышленникам. Сейчас мошенников разыскивает полиция.

Как пишет SHOT, жертвой злоумышленников стала 68-летняя сотрудника управления строительного комплекса местной администрации. В мессенджере от аккаунта с именем мэра города ей поступило сообщение. В нем говорилось, что скоро с женщиной свяжется специалист по «финансовой безопасности».

В дальнейшем жертву связывали с другими «чиновниками», пока не вывели на «сотрудника Центробанка». Тот стал утверждать, что на имя женщины оформили кредит, и деньги будут использованы для оказания поддержки Украине. Чтобы обезопасить себя, женщине предложили «отзеркалить» кредит и перевести средства на «безопасный счет». Уже после инцидента пострадавшая обратилась в полицию. По данным SHOT, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сотрудники полиции в Челябинске сутки вели переговоры с пенсионеркой, убеждая ее не переводить 10 млн рублей телефонным мошенникам. Им даже пришлось вызывать на помощь психолога.