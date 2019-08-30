https://static.news.ru/photo/953b435a-cb30-11e9-b228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами.

По его словам, все регионы, кроме Москвы, получают из федерального бюджета субсидии для сокращения объёма загрязнённых стоков. При этом он обратил внимание на то, что финансирование в 2019 году идёт неравномерно.

В Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трёх регионах осуществлён перенос, в четырёх регионах такой перенос планируется, — уточнил он.

Глава правительства подчеркнул, что не знает конкретных причин сложившейся ситуации, однако региональные власти могут сообщить о них.

Но вообще это всё неправильно. Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдёт, — сказал он.

Он также подчеркнул, что система контроля и штрафы за несанкционированный сброс сточных вод нуждаются в ужесточении.

Ранее News.ru писал, что дно Волги освободят от затонувших судов. Согласно национальному проекту «Экология», поднять планируется около 100 плавсредств. Работы рассчитаны до 2024 года. Мероприятия по оздоровлению русла также призваны сократить объём сточных вод в три раза — с 3,17 куб. км до 1,05 куб. км к концу обозначенного срока. Общий объём финансирования превысит 205 млрд рублей.