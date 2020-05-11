Медработники Поволжья стали получать надбавки за работу во время пандемии

https://static.news.ru/photo/ace72af0-93b7-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чувашская Республика/vk.com

Стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии начали получать медработники Поволжья.

Власти Чувашской республики заявили, что на выплаты за апрель предусмотрено более 36 млн рублей. Дополнительные денежные средства получат 3462 работника, в том числе 1105 специалистов скорой медицинской помощи, 1199 специалистов поликлиники, 1158 специалистов стационара.

В Министерстве здравоохранения Кировской области рассказали журналистам ТАСС, что доплаты медикам за март и апрель начислены. Они будут осуществлены до 15 мая.

С 12 мая денежные средства также получат медработники Самарской области и республики Марий Эл. Медикам Самарской области, которые работают с больными коронавирусом, будут выплачены деньги до 15 мая. Для этого из федерального бюджета были выделены 124,2 млн рублей.

В Удмуртии 415 врачей, лечащих пациентов с COVID-19, получили выплаты на сумму в 26 млн рублей, ещё более 1,4 тысячи медиков, оказывающих помощь жителям из группы риска, получили выплаты на общую сумму в 38,2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, которые должны получить медики, борющиеся с коронавирусной инфекцией. Об этом писал NEWS.ru.