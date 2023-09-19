МЧС России предупредило об ухудшении погоды в Сахалинской области МЧС России предупредило о сильных ливнях и подъеме воды в Сахалинской области

Фото: Владимир Михайлов/РИА Новости

Жителей Сахалинской области ожидают сильные дожди вечером 19 сентября и ночью 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте». По данным министерства, мощные ливни обрушатся на 15 районов области, в том числе на Южно-Сахалинск. Предполагается, что дожди приведут к подъему уровня воды на 50–150 сантиметров.

На территории 15 районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь. <...> 20 сентября на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 50–150 см, — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.

В МЧС подчеркнули, что отряды по ликвидации возможных последствий непогоды готовы к реагированию. Предупреждения об ухудшении погоды были разосланы во все муниципальные образования. Жителям региона рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости, уточнить местонахождение родных и близких, отказаться от поездки на рыбалку или охоту. Туристическим группам советуют переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

В Москве же ожидается рекордное потепление. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, сентябрь 2023 года станет одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений в российской столице. Согласно прогнозам синоптиков, к концу текущей недели воздух в Москве может прогреться до +27 градусов.