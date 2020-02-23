https://static.news.ru/photo/c0848a3c-561b-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует жителям Москвы не парковать автомобили под деревьями и снизить скорость движения на дорогах.

В период с 11:00 часов до 14 часов 23 февраля местами в Москве ожидается мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12–17 м/с, — сообщили «Интерфаксу» в столичном МЧС.

В ведомстве порекомендовали пешеходам обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а водителям — избегать обгонов, перестроений и опережений.

Как писал NEWS.ru, накануне погода в столице побила очередной рекорд. В Москве температура воздуха достигла отметки в 6,7 градуса. Для города это уже пятый температурный рекорд за неделю. Пяти температурных рекордов в течение недели ранее не было зафиксировано в Москве за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий показатель, побитый субботней температурой, отметили в 1990 году. Тогда в столице столбики термометров показали 6,6 градуса.