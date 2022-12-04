МЧС показало видео с обратной стороны взорвавшегося дома в Нижневартовске

Фото: t.me/dmitry_koshchenko

МЧС опубликовало в Сети видео с обратной стороны взорвавшегося жилого дома в Нижневартовске. На кадрах видно, что первые два этажа постройки практически полностью разрушены, также повреждения видны и на последующих этажах. Сейчас спасатели работают с основной стороны дома, вытаскивая из-под завалов местных жителей.

По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, под завалами по-прежнему могут находиться три человека. На месте работают 51 спасатель и 10 единиц техники.

Взрыв газа произошел в Нижневартовске вечером 4 декабря. Авторы Baza сообщают, что причиной аварии мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата, поскольку дом не газифицирован. В результате происшествия в жилом доме обрушились два лестничных пролета. По официальным данным, в результате взрыва погибли пять человек, еще 10 были госпитализированы. Telegram-канал Ural Mash писал, что из дома были эвакуированы 52 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.