https://static.news.ru/photo/8442d148-49a8-11ea-b852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Мать девочки, которую в течение пяти лет не забирают из клиники, подала жалобу на судью Пресненского суда Наталью Каржавину, принявшую решение ограничить права родителей на ребёнка.

Прошу инициировать привлечение федерального судьи Пресненского районного суда Москвы Каржавиной Н. С. к дисциплинарной ответственности за допущенные процессуальные нарушения, — цитирует ТАСС жалобу Татьяны Максимовой в квалификационную коллегию судей.

В жалобе указывается, что судья отказала в проведении судмедэкспертизы с физическим осмотром девочки, а также рассмотрела дело в отсутствие Максимовой, которая в это время находилась на больничном. Как следует из базы данных суда, к родителям ребёнка ранее уже подавались иски об ограничении в родительских правах, но они отклонялись.

Как писал NEWS.ru, о пятилетней девочке, всю свою жизнь находящейся в клинике «Мать и дитя», стало известно в декабре прошлого года. Ребёнок родился недоношенным, и первые недели после появления на свет его наблюдали в этом центре. Но родители по сей день не забирают дочь, так как уверены, что она неизлечимо больна, а нахождение вне больничных стен представляет смертельную угрозу её здоровью. Врачи же утверждают, что в уже более взрослом возрасте девочку несколько раз обследовали: она физически здорова. Однако из-за постоянной изоляции и малоподвижности у неё уже начинают развиваться психические отклонения.