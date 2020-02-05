https://static.news.ru/photo/39cc9686-4830-11ea-b725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Пресненский суд удовлетворил иск органов социальной защиты населения ЦАО Москвы и ограничил в родительских правах Татьяну Максимову и Юрия Зинкина — родителей живущей в клинике девочки, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Постановил удовлетворить иск и взыскать алименты в размере одной четвёртой с заработка или иного дохода родителей. Передать в попечение органов опеки и попечительства по месту жительства, — огласила решение судья.

Судебное разбирательство началось в январе 2020 года. Истец — орган соцзащиты района Арбат — просил провести судебно-медицинскую экспертизу девочке и психолого-психиатрическую экспертизу родителям. В ходатайствах было отказано, так как «вопросы, заявленные в них, не относятся к предмету разбирательства».

В ходе заседания также выяснилось, что родители не навещают свою дочь в медцентре с лета. По словам представителей матери, в июле у неё диагностирована меланома, и с тех пор она находится на лечении, в частности сейчас проходит курс химиотерапии. Однако они общаются с ребёнком по телефону и по видеосвязи. Отец также с лета не появлялся в клинике.

Кроме того, стало известно, что Зинкин и Максимова находятся в процессе расторжения брака. 3 февраля Пресненским судом был зарегистрирован иск матери Татьяны Максимовой к своему мужу Юрию Зинкину о выплате алиментов. Представитель отца Нина Савиных подтвердила это, но заявила, что он исполняет обязанности по содержанию детей, а иск подан для подстраховки.

Алсу Менибаева/NEWS.ru

Представители ответчиков рассказали, что девочка страдает заболеваниями щитовидной железы, пороком сердца, а также у неё проблемы со зрением. По их словам, родители готовы забрать дочь из клиники, но после того, как им предоставят «правильный выпускной эпикриз». Родители считают, что первоначальная история болезни расходится с данными последних обследований.

О пятилетней девочке, всю свою жизнь находящейся в клинике «Мать и дитя», в декабре прошлого года рассказало издание «Медуза». Ребёнок родился недоношенным, и первые недели после появления на свет её наблюдали в этом центре. Но родители по сей день не забирают оттуда дочь, так как уверены, что она неизлечимо больна, а нахождение вне больничных стен представляет смертельную угрозу её здоровью. Врачи же утверждают, что в уже более взрослом возрасте девочку несколько раз обследовали: она физически здорова. Однако из-за постоянной изоляции и малоподвижности у неё уже начинают развиваться психические отклонения.

Как писал NEWS.ru, в январе 2019 года медцентр обратился в Департамент труда и соцзащиты Москвы, сообщив об этой истории. Судебная тяжба учреждения с родителями началась в марте 2019 года: истцы требовали забрать ребёнка из клиники. Родители отказывались делать это, утверждая, что дочь нуждается в квалифицированной медицинской помощи и поэтому должна оставаться в стационаре. Изначально суд не удовлетворял иски и не требовал от органов опеки забрать ребёнка. Для этого формально не было оснований: жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, она жила в отдельной палате, получала необходимое лечение и проходила обучение. Решение суда от ноября 2019 года гласило, что необходимости передавать ребёнка органам опеки нет, но при этом родители обязаны забрать дочку домой. Однако и после этого отец с матерью не предприняли никаких действий. Тогда органы опеки решили подать свой иск — об ограничении родительских прав.