Мать подозреваемого в убийстве младенца заявила о его невиновности Мать подозреваемого в убийстве младенца в Ростове-на-Дону заявила о его невиновности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве восьмимесячной дочери, заявила о его невиновности, пишут «Известия». По ее словам, мужчина «трясся» над ребенком и не смог бы причинить ему вред.

Максим ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни. Он до этого обращался в опеку, вызывал участковых, снимал побои. Вызывал врачей, — сказала женщина.

Убийство произошло 28 апреля. По предварительным данным, 33-летний предприниматель во время ссоры с 23-летней супругой хотел ударить ее ногой, но попал дочери по голове, ребенок скончался на месте. Родители попытались скрыть следы преступления и расчленили младенца. После этого они обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Останки девочки были обнаружены в их квартире в ходе обыска.

Супругов задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Следствие направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых.

Ранее полиция задержала 25-летнюю женщину, которая родила ребенка в туалете электропоезда, а потом убила его. Тело новорожденного нашли с колотыми ранениями. Предположительно, они были нанесены ножницами.