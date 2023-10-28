Mash: жена российского экс-прокурора организовала бордель с подростками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что гражданская жена казанского экс-прокурора содержала бордель, в котором работали несовершеннолетние девочки. По его информации, учреждение работало под видом «массажного салона». Канал уточнил, что сейчас женщина находится под арестом, а на ее супруга дал показания местный криминальный авторитет.

По информации Mash, несовершеннолетние работницы «салона» обслуживали клиентов, находясь в состоянии наркотического опьянения. Канал уточняет, что недавно была обнародована информация о том, что одна из сотрудниц забеременела, однако хозяйка заведения заставила ее сделать аборт.

По данным Mash, криминальный авторитет, который дал показания на супруга женщины, являлся соучредителем интим-салона. В публикации говорится, что экс-прокурор «прикрывал» бизнес, а взамен получал элитный алкоголь и прочие подарки. Канал уточнил, что супруги находятся в СИЗО до 24 декабря, а мужчине, давшему показания, разрешили остаться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел семикомнатный бордель на улице Косыгина. В результате происшествия погибли две девушки, еще две пострадали. Всего полиция задержали четырех сотрудниц заведения и охранника. Уточняется, что год назад полиция уже закрывала заведение.