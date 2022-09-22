Mash: в крымском Джанкое упал беспилотник

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Жители Крыма сообщают об упавшем посреди улицы в Джанкое беспилотнике, передает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, инцидент случился в 06:30 утра возле входа в продуктовый магазин «Гастролэнд» на улице Нестерова, 31.

В Джанкое упал беспилотник. <...> Сейчас территория оцеплена, — передает издание.

21 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ранее прогремевший в море взрыв раздался после уничтожения водоплавающего беспилотного аппарата. До этого местные жители в социальных сетях сообщали об услышанном сильном хлопке и звуках пролетающего самолета.

8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в ряде муниципальных образований. Постановление продлится до 20:00 23 сентября. Он указал, что на полуострове сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами исполнительной власти.