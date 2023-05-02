Mash: стрелочник под Брянском предотвратил подрыв на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подрыв железнодорожных путей предотвратили в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, диверсия могла состояться на 77-м километре перегона Красный Рог — Почеп.

Mash сообщает, что стрелочник заметил несколько подкопов под железнодорожным полотном, предполагается, что именно туда планировалось заложить взрывное устройство, поодаль находился выкопанный щебень в мешках, который должны были вывезти.

По информации канала, стрелочник передал данные о подкопах в полицию и место несостоявшейся диверсии оцепили, взрывчатки рядом обнаружено не было.

1 мая в Брянской области на железнодорожных путях произошел взрыв, ставший причиной крушения поезда Гомель — Брянск. Мощность взрыва составляла порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Было уничтожено около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы. После взрыва образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 2,5 метра. На месте происшествия обнаружены фрагмент молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски, а также окурки, две пачки сигарет и пустая упаковка от супа быстрого приготовления.