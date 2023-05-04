Mash: под Белгородом нашли третью 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Telegram-канал Mash сообщает, что в селе Головчино Белгородской области нашли еще одну авиабомбу ФАБ-500. По информации канала, неделю назад снаряд ушел под землю, а после сдетонировал. Авторы утверждают, что вскоре военные обезвредили бомбу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, 500-килограммовая бомба ушла под землю на территории частного домовладения в конце апреля. В публикации говорится: как только хозяйка дома услышала удар, она обратилась в правоохранительные органы. Авторы пишут, что спецслужбы сразу же приехали на место обнаружения снаряда и эвакуировали улицу. По данным Mash, им пришлось дождаться прекращения дождей, чтобы выкопать и обезвредить бомбу. По информации канала, никто не пострадал.

Вечером 20 апреля в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.

22 апреля в Белгороде под землей на глубине семи метров обнаружили снаряд ФАБ-500. По словам Гладкова, боеприпас был обнаружен в 250 метрах от места падения первого снаряда. Он рассказал, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы.

Позже саперы извлекли авиабомбу из-под земли и уничтожили ее на военном полигоне в Белгородской области.