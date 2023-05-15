Mash: над нефтеперерабатывающим заводом в Рязани пролетел беспилотник

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщил, что в Рязани над территорией нефтеперерабатывающего завода пролетел неизвестный беспилотник. По информации канала, охранники предприятия смогли спугнуть его выстрелами из пулеметов. В Сети появились кадры с пролетом дрона. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, неизвестный БПЛА был обнаружен летящим в направлении Рязанского НПЗ 13 мая около 02:00, сотрудники предприятия пытались сбить из его пулеметов, но промахнулись. По информации канала, после обстрелов дрон изменил траекторию и улетел с территории завода.

11 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что на трассе недалеко от Железногорска Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

10 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.