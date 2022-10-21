Mash: мужчина кинул камень в окно бывшей жены и пробил череп сыну

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Житель Калининградской области по имени Александр пришел к дому, где проживает его бывшая жена, и начал кидать в окна камнями, один из булыжников попал в затылок десятилетнему сыну пары, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Мальчика прооперировали, ему в голову вставили пластину. Против отца возбуждено уголовное дело.

По информации канала, проблемы в семье начались 12 лет назад. Муж и жена воспитывали троих детей, однако отец семейства злоупотреблял спиртным и нередко избивал супругу. Детям тоже доставалось, на них Александр даже бросался с ножом.

Канал отмечает, что такая обстановка в семье долгое время оставалась без внимания полиции. Кроме того, пару не спешили разводить. Из-за ребенка им постоянно предлагали «еще подумать». В результате женщина забрала детей и сбежала от агрессивного супруга.

На этой неделе Александр пришел к дому бывшей жены и закидал окна камнями. Один из них пробил сыну голову, мальчика доставили в нейрохирургию ДОБ и срочно прооперировали.

Ранее стало известно, что житель Нижегородской области отрезал фалангу пальца своей приемной дочери-пятикласснице, его задержали, передавал Telegram-канал Ni Mash. Отмечалось, что мужчина бил девочку с 2019 года, о чем сама девочка рассказала подругам из школы-интерната. В тот год ее взяла под опеку многодетная семья, отец в которой и применял насилие.