В Нижегородской области мужчина отрезал палец приемной дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижегородской области отрезал фалангу пальца своей приемной дочери-пятикласснице, его задержали, передает Telegram-канал Ni Mash. Отмечается, что мужчина бил девочку с 2019 года, о чем сама девочка рассказала подругам из школы-интерната. В тот год ее взяла под опеку многодетная семья, отец в которой и применял насилие.

Бил за любые ошибки: оценки, поведение, внешний вид. Если был в хорошем настроении — останавливался на оскорблениях. Точкой невозврата стал день, когда он завел Марию (имя изменено. — NEWS.ru) в гараж и ножом отрезал часть пальца, — сообщает канал.

Ранее сообщалось, что в Саратове 13-летняя девочка забеременела от отчима, преступник насиловал падчерицу с весны 2022 года. Источник сообщает, что 35-летний саратовец несколько раз склонял несовершеннолетнюю к сексу. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка.

Ранее в Волгоградской области мачехе предъявили обвинение в истязании утюгом падчерицы. Женщину также подозревают в унижениях девочки: родительница опускала голову ребенка в унитаз и смывала воду.