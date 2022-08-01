Mash: бездомную собаку расстреляли из автомобиля полиции в центре Грозного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бездомную собаку расстреляли из ведомственного автомобиля в центре Грозного, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что волонтёры в шоке от безнаказанности служащих, а в правоохранительных органах не комментируют ситуацию.

Инцидент произошел 28 июля в пять часов утра: пострадавшая дворняга по имени Тома, по словам местных жителей, была стерилизована, привита и чипирована, а к людям относилась вполне дружелюбно. За что полицейские расстреляли животное, неясно: на кадрах видно, как собака убежала за угол дома, после чего ее никто не видел.

Личности стрелявших неизвестны, зоозащитники заявляют, что полицейские никак не реагируют на ситуацию. Тем, кто знает о судьбе собаки или может помочь с поисками, предлагают 50 тысяч рублей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил ввести добровольный учёт и маркировку домашних животных в качестве первого этапа на пути к обязательной регистрации питомцев. Он уточнил, что российская инфраструктура не готова к регистрации всех домашних животных в стране, но затем процедура маркировки домашних животных станет обязательной.