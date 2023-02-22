Марочко рассказал о срыве контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооруженные силы РФ пресекли попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник попытался создать «огневой мешок», но благодаря работе на опережение этого сделать не удалось.

Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции. <...> Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано, — рассказал эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ликвидировали более 200 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении в ДНР. Также за сутки на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США. Подразделения группировки войск «Центр» работали по целям в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

25 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы вооруженных сил Украины провести широкое наступление в регионе сорваны. По его словам, упредительные действия российских войск не дали шансов украинским войскам прорваться к Азовскому морю.