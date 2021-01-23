Майора полиции, записавшего ролик в поддержку Навального, уволили

https://static.news.ru/photo/d343b036-5da8-11eb-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: avrusevich_alla/vk.com

В Курске уволили записавшего ролик в поддержку оппозиционера Алексея Навального майора полиции Руслана Агибалова. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Отмечается, что Агибалова уволили «по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

В обращении полицейский признался, что переживает за детей, которые могут вырасти в стране, «где несогласие с действующей властью может стать поводом для убийства или сфабрикованного уголовного дела».

Данный ролик не прошу некоторых лиц считать призывом к выходу на митинг на улицу, — добавил он.

23 января на Пушкинской площади в Москве, а также в других российских городах прошли акции в поддержку Навального, которые не были разрешены властями. На митинг в Москве пришли около четырёх тысяч человек, сообщили в МВД, СМИ заявили о 40 тысячах протестующих.

Навального задержали 17 января и арестовали на 30 суток. Оппозиционер был осуждён на 3,5 года условно по делу «Ив Роше» и должен был отмечаться в полиции. Однако с августа он проходил лечение в Германии из-за отравления химическим веществом и не мог этого делать. Суд должен вынести решение по его делу 2 февраля. Ему могут заменить условный срок на реальный.

Агибалов в видеообращении также поддержал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, экс-депутата Анатолия Быкова и экс-кандидата в президенты и основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина, писал NEWS.ru.