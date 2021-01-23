Майора полиции, записавшего ролик в поддержку Навального, уволили

В Курске уволили записавшего ролик в поддержку оппозиционера Алексея Навального майора полиции Руслана Агибалова. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Отмечается, что Агибалова уволили «по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел»,
В обращении полицейский признался, что переживает за детей, которые могут вырасти в стране, «где несогласие с действующей властью может стать поводом для убийства или сфабрикованного уголовного дела».
Данный ролик не прошу некоторых лиц считать призывом к выходу на митинг на улицу, — добавил он.
23 января на Пушкинской площади в Москве, а также в других российских городах прошли акции в поддержку Навального, которые не были разрешены властями. На митинг в Москве пришли около четырёх тысяч человек, сообщили в МВД, СМИ заявили о 40 тысячах протестующих.
Навального задержали 17 января и арестовали на 30 суток. Оппозиционер был осуждён на 3,5 года условно по делу «Ив Роше» и должен был отмечаться в полиции. Однако с августа он проходил лечение в Германии из-за отравления химическим веществом и не мог этого делать. Суд должен вынести решение по его делу 2 февраля. Ему могут заменить условный срок на реальный.
Агибалов в видеообращении также поддержал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, экс-депутата Анатолия Быкова и экс-кандидата в президенты и основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина, писал NEWS.ru.