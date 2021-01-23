Майор из Курска записал ролик в поддержку Навального и политзаключённых

https://static.news.ru/photo/fb02566a-5d6a-11eb-af3f-fa163e074e61_660.jpg Руслан Агибалов Фото: Скрин с видео

Курский полицейский Руслан Агибалов решил опубликовать видео в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и политических заключённых. В обращении майор, теперь уже бывший, признался, что переживает за детей, которые могут вырасти в стране, «где несогласие с действующей властью может стать поводом для убийства или сфабрикованного уголовного дела».

Я, майор курской полиции, Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу данным роликом обратиться словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи. Я боюсь, что когда мои дети вырастут, они мне зададут вопрос: «Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной и процветающей стране?» И мне нечего будет на это ответить, — отметил Агибалов.

Агибалов в видеообращении поддержал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, экс-депутата Анатолия Быкова и экс-кандидата в президенты и основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Полицейский также назвал «загадочными» смерти известных людей, которые «так или иначе высказывали своё недовольство действующей властью».

Это смерти Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого (Децл), Тесака Максима Маркинцевича, Сергея Доренко, — сказал Агибалов.

При этом полицейский подчеркнул, что он не призывает никого выходить на митинги, а поводом для такого шага стал анализ происходящего, «как я считаю, с настоящими патриотами России». В конце видео майор Агибалов попросил руководство с пониманием отнестись к его заявлению, но, как сообщил Telegram-канал BAZA, майора уволили через два часа после публикации видео за «поступок, порочащий честь сотрудника полиции».

Между тем на Пушкинской площади в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг в поддержку арестованного Навального начались задержания участников. Одним из первых оказался блогер и фотограф Илья Варламов, сообщал NEWS.ru.