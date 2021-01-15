Люди погибли при пожаре в частном доме в Махачкале

https://static.news.ru/photo/2d3c1cfc-57fc-11eb-973e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мчс Дагестана/facebook.com

В Махачкале произошёл пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, не обошлось без жертв.

От службы 112 поступила информация о пожаре в частном жилом доме по улице Нурадилова, 89, города Махачкалы. В результате пожара имеются погибшие и пострадавшие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован в 14:13 по московскому времени. А в 14:52 возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

Подробности и причины пожара не сообщаются. Также не уточняется, сколько человек пострадало и погибло.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери. Следственные органы по региону возбудили уголовное дело, передают представители местного СУ СК РФ. Разбирательство ведётся по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» УК РФ.

По предварительным данным, признаки насильственной смерти на телах отсутствуют, точные причины установят судебно-медицинские эксперты. Очаг возгорания, по информации оперативников, находился внутри помещения.