Уже несколько дней жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях фотографиями необычного льда, образовавшегося на Неве, Мойке, Фонтанке, Финском заливе и других водоёмах города. Так, жители посёлка Солнечное постят крупные ледяные шары, которыми покрыт весь берег залива. В парке 300-летия Петербурга блогеры обнаружили «бутоны цветов». А лёд на канале Грибоедова, по мнению пользователей соцсетей, напоминал манную кашу, вату, лунные пейзажи и даже картины Ван Гога. NEWS.ru собрал фотографии креативно замерзших водоёмов.

Троицкий мост

Петр Ковалев/ТАСС

Троицкий мост

Петр Ковалев/ТАСС

Финский залив

ladoga_hotel/instagram.com

Финский залив

ladoga_hotel/instagram.com

Канал Грибоедова

Татьяна Новикова

Канал Грибоедова

Татьяна Новикова

Финский залив

artem_kharitinich_lv/instagram.com

Финский залив

taksi_spb1/instagram.com

Лахта Центр

clearsky_setl/instagram.com

Канал Грибоедова

kapiton_art/instagram.com

Канал Грибоедова

pf_juja/instagram.com

Канал Грибоедова

berezhnevaa/instagram.com

Канал Грибоедова

alinamihi/instagram.com

Канал Грибоедова

dmitry.vitushkin/instagram.com

Канал Грибоедова

zverev_artem/instagram.com

Финский залив

paperpaper_ru/instagram.com

Финский залив

roman_landgraf/instagram.com

Финский залив

roman_landgraf/instagram.com

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