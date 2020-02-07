Уже несколько дней жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях фотографиями необычного льда, образовавшегося на Неве, Мойке, Фонтанке, Финском заливе и других водоёмах города. Так, жители посёлка Солнечное постят крупные ледяные шары, которыми покрыт весь берег залива. В парке 300-летия Петербурга блогеры обнаружили «бутоны цветов». А лёд на канале Грибоедова, по мнению пользователей соцсетей, напоминал манную кашу, вату, лунные пейзажи и даже картины Ван Гога. NEWS.ru собрал фотографии креативно замерзших водоёмов.
Троицкий мост
Петр Ковалев/ТАСС
Троицкий мост
Петр Ковалев/ТАСС
Финский залив
ladoga_hotel/instagram.com
Финский залив
ladoga_hotel/instagram.com
Канал Грибоедова
Татьяна Новикова
Канал Грибоедова
Татьяна Новикова
Финский залив
artem_kharitinich_lv/instagram.com
Финский залив
taksi_spb1/instagram.com
Лахта Центр
clearsky_setl/instagram.com
Канал Грибоедова
kapiton_art/instagram.com
Канал Грибоедова
pf_juja/instagram.com
Канал Грибоедова
berezhnevaa/instagram.com
Канал Грибоедова
alinamihi/instagram.com
Канал Грибоедова
dmitry.vitushkin/instagram.com
Канал Грибоедова
zverev_artem/instagram.com
Финский залив
paperpaper_ru/instagram.com
Финский залив
roman_landgraf/instagram.com
Финский залив
roman_landgraf/instagram.com
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