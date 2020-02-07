Уже несколько дней жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях фотографиями необычного льда, образовавшегося на Неве, Мойке, Фонтанке, Финском заливе и других водоёмах города. Так, жители посёлка Солнечное постят крупные ледяные шары, которыми покрыт весь берег залива. В парке 300-летия Петербурга блогеры обнаружили «бутоны цветов». А лёд на канале Грибоедова, по мнению пользователей соцсетей, напоминал манную кашу, вату, лунные пейзажи и даже картины Ван Гога. NEWS.ru собрал фотографии креативно замерзших водоёмов.