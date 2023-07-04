Лужская ТЭЦ загорелась в Великом Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великом Новгороде вспыхнул пожар на Лужской ТЭЦ, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен громкий взрыв.

По информации SHOT, пламя вспыхнуло внутри производственного здания, к месту происшествия прибывают новые пожарные расчеты. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока не названа.

Telegram-канал «ЧП53 Великий Новгород» сообщает о перекрытии Лужского шоссе. По его данным, взрыв перед возгоранием произошел в 19:02 (совпадает с мск). В пресс-службе регионального МЧС заявили, что сообщение о ЧП поступило в 19:07.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области загорелся торговый рынок «Классик». По данным регионального МЧС, огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

3 мая сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия были стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.