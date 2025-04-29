Лукашенко прибыл в Волгоград Лукашенко прибыл с официальным визитом в Волгоград, где встретится с Путиным

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Волгоград, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил приближенный к нему Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав кадры приземления президентского борта. Главу республики у трапа самолета встретили представительницы ретро-взвода МВД России по Волгоградской области.

Первый (Лукашенко. — NEWS.ru) прибыл в Волгоград. <...> Президента у трапа встретили девушки из ретро-взвода МВД России по Волгоградской области. Девушки преподнесли хлеб-соль. Первому понравился: «Наш, белорусский!» — сообщили журналисты.

Ожидается, что Путин и Лукашенко встретятся 29 апреля в Волгограде и посетят мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В частности, лидеры двух стран посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и выступят на пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее». Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельный разговор, во время которого обсудят вопросы сотрудничества Москвы и Минска.

Ранее правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект об амнистии практически восьми тысяч осужденных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко лично выдал такое поручение.