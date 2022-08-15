«Ложь полная»: Аксенов о бегстве людей из Крыма Аксенов назвал ложью распространяемую Киевом информацию о бегстве людей из Крыма

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксёнов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что информация о бегстве людей из Крыма является ложной, сообщает «Россия 24». Угроз полуострову с украинской стороны нет, считает чиновник. Однако он признал, что люди боятся за близких и родных и для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым.

С точки зрения того, что из Крыма бегут, — это ложь полная. Что кто-то опасается — конечно. <...> Притом что подавляющее большинство россиян поддерживают наши вооруженные силы, наших ребят, которые героическую работу ведут, территории освобождая от националистов, поддерживают президента, тревога все равно есть, — сказал Аксенов.

Ранее стало известно, что после серии взрывов на аэродроме Саки в районе посёлка Новофедоровка на западе Крыма Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём он сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил NEWS.ru, что отказа от путевок в Крым после взрывов не наблюдается. По его словам, из-за отсутствия авиасообщения спрос на отдых на полуострове сократился по сравнению с 2021 годом, но за последний месяц поток туристов увеличился за счет запуска дополнительных поездов.