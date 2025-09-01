Ливень затопил улицы и дороги в Череповце Губернатор Вологодской области Филимонов: в Череповце тонут улицы и дороги

Мощный ливень обрушился на Череповец, вызвав масштабные подтопления улиц, дворов и дорог, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, за сутки в городе выпало 38 мм осадков — 67% от месячной нормы.

В связи с нерасчетным количеством осадков ливневая канализация не справляется, в результате чего оказались подтоплены низменные участки, дворы, проезжие части (шесть участков дорог), — отметил губернатор.

Наиболее серьезная ситуация сложилась на проспекте Победы, где сошел сель. Мэр города Роман Маслов уточнил, что это полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под железнодорожным мостом. Для ликвидации последствий стихии задействована спецтехника, включая пожарную насосную станцию производительностью 110 литров в секунду.

