Красноярский бар проверили после мужской вечеринки 23 Февраля В Красноярске силовики нагрянули в бар «Элтон» после жалобы Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В красноярском баре «Элтон» на Аэровокзальной улице прошли обыски в связи с вечеринкой в День защитника Отечества, где выступали мужчины, накрашенные и одетые как женщины, сообщает «Подъем». Издание отмечает, что на мероприятие пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В ходе интернет-мониторинга полицейскими в ряде телеграм-каналов были выявлены публикации о провокационной вечеринке в одном из красноярских баров, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

После этого из соцсетей заведения были удалены видео с вечеринки, а сам бар также проверили на наличие лицензии на продажу алкоголя. Пока сообщений о том, что бар закрыт, не поступало. О вечеринке правоохранительным органам города стало известно после сообщения Мизулиной. В соцсетях она опубликовала фрагмент с тусовки, на кадрах был запечатлен накрашенный мужчина, а его одежда была в цветах формы военных.

В Красноярске ЛГБТ-бар*[движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена] не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации, — написала она.

Ранее Мизулина на встрече с тюменскими курсантами спела трек «Вахтерам» украинской поп-группы «Бумбокс». Сам солист коллектива Андрей Хлывнюк неоднократно подтверждал, что песня — о наркотиках. Музыкант с 2022 года является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.