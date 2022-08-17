Вылетевший из Петербурга самолет экстренно вернулся обратно в Пулково Самолет Санкт-Петербург — Екатеринбург вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Рейс SU 6417 авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся обратно в аэропорт Пулково, сообщает Telegram-канал «Известий». Отмечается, что у воздушного суда возникли технические неполадки. До этого самолет более часа кружил над Ленобластью. Об этом следовало из данных сервиса Flightradar.

17 августа самолет Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Самолет, летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. Посадка прошла благополучно, в результате никто не пострадал. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.