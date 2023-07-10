Лесные пожары на площади 1,8 тысячи га потушили в Хабаровском крае

Фото: Global Look Press

Возгорание на площади более чем 1,8 тысячи га удалось потушить лесопожарным формированиям в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Ликвидировано четыре пожара на 1831,2 га, — сказано в сообщении.

Всего в Хабаровском крае зафиксировано 52 пожара на площади 69,9 тысячи гектаров. Накануне пламя охватило более 70,7 тысячи га. Как уточнили ТАСС в ведомстве, возгорания зарегистрированы в северных Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Грозы и сухая погода усугубляют ситуацию в регионе.

Тушением пожаров занимаются 277 человек, 10 единиц техники и семь воздушных судов. На прошлой недели к ликвидации присоединились специалисты из Приморского края.

Ранее режим ЧС ввели на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров. О введении режима чрезвычайной ситуации сообщила губернатор Наталья Комарова в своем Telegram-канале. Ситуация с природными пожарами ухудшается из-за гроз и отсутствия осадков.

По состоянию на 8 июля, на территории Югры действовали 39 лесных пожаров общей площадью 9114,18 га. Комарова сообщила, что ликвидацией огня занимаются 573 человека.