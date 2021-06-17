Курортные гостиницы хотят обязать ввести тест на коронавирус

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Власти столицы не планируют возвращаться к жёстким ограничениям из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом РБК заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Информация о планах по введению нового локдауна в Москве не соответствует действительности, — цитирует его издание. Ранее Forbes со ссылкой на три источника — в мэрии, близкий к мэрии и...