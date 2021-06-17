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Курортные гостиницы хотят обязать ввести тест на коронавирус

03:46, 18 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Гостиницы Краснодарского края хотят обязать ввести тестирование для приезжих на коронавирус. Такое предложение выдвинул депутат ГД от края Алексей Воевода, пишут «Известия».

Парламентарий уверен, что экспресс-тестирование при заезде в отель просто необходимо.

Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем, — говорит депутат.

Воевода предлагает организовать мобильные лаборатории прямо при отелях, они должны будут проводить экспресс-тестирование. Расходы должны нести хозяева гостиниц.

Как сообщалось ранее, вместо жёстких противоэпидемических ограничений необходимо форсировать процесс вакцинации бюджетников и сотрудников компаний, выполняющих подряды государственных структур. Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

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