Курортные гостиницы хотят обязать ввести тест на коронавирус

Гостиницы Краснодарского края хотят обязать ввести тестирование для приезжих на коронавирус. Такое предложение выдвинул депутат ГД от края Алексей Воевода, пишут «Известия».
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Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем, — говорит депутат.
Воевода предлагает организовать мобильные лаборатории прямо при отелях, они должны будут проводить экспресс-тестирование. Расходы должны нести хозяева гостиниц.
Как сообщалось ранее, вместо жёстких противоэпидемических ограничений необходимо форсировать процесс вакцинации бюджетников и сотрудников компаний, выполняющих подряды государственных структур. Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.