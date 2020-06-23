Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе

Жительница Курганской области спросила губернатора региона Вадима Шумкова о том, когда будут открыты кафе. Тот ответил стихами.
Как сообщает РИА Новости, Шумков заявил, что этот вопрос в компетенции Роспотребнадзора, но присовокупил строки собственного сочинения.
Чтоб не получилось: «Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида», — цитирует губернатора агентство.
С 15 июня на территории области действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. На сегодняшний день в регионе остаются закрытыми кафе и летние веранды общепита.
Как писал NEWS.ru, ранее Шумков рассказал о мерах поддержки граждан при пандемии коронавируса. По его словам, пострадавшим жителям выдадут на выбор семенной картофель, двух поросят или телёнка.
По данным регионального оперштаба, на 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случая COVID-19.