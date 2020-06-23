Курганский губернатор ответил стихами на вопрос, когда откроют кафе

https://static.news.ru/photo/c73b2e4e-b561-11ea-ae63-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шумков Фото: Вадим Шумков/vk.com

Жительница Курганской области спросила губернатора региона Вадима Шумкова о том, когда будут открыты кафе. Тот ответил стихами.

Как сообщает РИА Новости, Шумков заявил, что этот вопрос в компетенции Роспотребнадзора, но присовокупил строки собственного сочинения.

Чтоб не получилось: «Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида», — цитирует губернатора агентство.

С 15 июня на территории области действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. На сегодняшний день в регионе остаются закрытыми кафе и летние веранды общепита.

Как писал NEWS.ru, ранее Шумков рассказал о мерах поддержки граждан при пандемии коронавируса. По его словам, пострадавшим жителям выдадут на выбор семенной картофель, двух поросят или телёнка.

По данным регионального оперштаба, на 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случая COVID-19.