Курьер врезался в коляску с ребенком и подрался с прохожим в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьер на самокате врезался в коляску и устроил драку в Красноярске, сообщает Telegram-канал «Преображенский Красноярск». Работник сервиса доставки, превысил скорость и, избежав столкновения с авто, влетел в нескольких пешеходов и сбил коляску с ребенком. Малыш не пострадал, родители намерены написать заявление в полицию.

Как отмечает канал, инцидент произошел на перекрестке в районе Петра Ломако. Кроме того, на видео, опубликованное каналом, видно, как курьер накинулся на водителя автомобиля, с которым чуть не столкнулся.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток на электросамокате попал под машину. Школьника госпитализировали в Детскую городскую больницу № 2 в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел на Ждановской улице в Санкт-Петербурге. Уточняется, что подросток пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В марте вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, касающиеся СИМ, включая электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Согласно этим изменениям, теперь разрешено передвигаться на этих транспортных средствах по тротуарам и велосипедным дорожкам со скоростью до 25 км/ч, при условии, что вес устройства не превышает 35 кг.