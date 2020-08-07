Крымские власти заявили о вероятном мошенничестве при бронировании отелей

https://static.news.ru/photo/1ccc1292-d8cb-11ea-b355-fa163e074e61_660.jpgФото: Server Amzayev/Global Look Press
Министерство курортов Крыма предупредило гостей полуострова о вероятных мошенничествах при бронировании отелей. С начала года ведомству удалось выявить 24 созданных мошенниками сайта на 13 гостиниц.
Туристам нужно осторожно подходить к выбору объекта размещения, особенно в интернете, равно как и к выбору любой другой услуги. Как правило, мошенники создают сайт на прекративший работу отель или санаторий и предлагают большие скидки в обмен на полную предоплату, — цитирует министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко РИА Новости.
Также власти регулярно помогают жертвам мошенничеств поселиться в другом отеле. Собственники последних идут на встречу и размещают отдыхающих на льготных условиях.
Также с осторожностью нужно относиться ко всем рассылкам на электронную почту с незнакомых вам адресов, и рекламе, предлагающей большие скидки при полной предоплате. Как правило, в большинстве отелей для бронирования требуется частичная предоплата, полная стоимость заранее, скорее, исключение. Стоит обращать внимание на то, соответствуют ли коды телефонных номеров региону объекта размещения и не торопиться производить оплату, не получив подтверждения, — добавили представители ведомства.
NEWS.ru писал ранее, что в Крыму ввели запрет на приём групп с детьми из российских регионов. Об этом говорится в указе главы полуострова Сергея Аксёнова, опубликованном на сайте правительства республики.