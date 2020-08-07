Крымские власти заявили о вероятном мошенничестве при бронировании отелей

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Специалисты научно-производственной фирмы «Политехника» устранили причину и последствия разлива нефтяной смеси в реку Амбарная под Норильском. Разлив случился в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3.

В течение 60 минут поверхностный слой земли был собран для дополнительной очистки, участок, где проводились испытания, обработан сорбентом. На данный момент в месте испытания предельно-допустимые концентрации не превышены, — цитирует...