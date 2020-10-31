Красноярские власти объяснили пользу запрета Wi-Fi в ТЦ в борьбе с COVID-19

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Запрет бесплатного Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах позволит сократить количество их посещений школьниками в период пандемии коронавируса, заявили в пресс-службе правительства региона.

Там напомнили, что данный пункт был внесён в указ губернатора на основании предложения Роспотребнадзора, так как многие подростки пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного Интернета и поэтому часто приходят в ТРЦ, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы сократить социальные контакты между людьми и прервать цепочку заболеваний, — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно данным краевого главка Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе выявили 26 741 заболевшего COVID-19, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Красноярского края объявили о новом комплексе мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указы внёс губернатор региона Александр Усс.