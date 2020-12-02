Красноярская прокуратура предъявила претензии школе для детей-спортсменов

https://static.news.ru/photo/02b2dcdc-34b6-11eb-bef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Красноярского края выявила нарушения в сделке по покупке микроавтобуса для учащихся спортивной школы олимпийского резерва по волейболу «Енисей».

По версии надзорного ведомства, требования к автомобилю были сформулированы таким образом, что под них подходила только машина марки Mercedes-Benz Sprinter. Конкуренты, таким образом, не смогли заявиться на торги и предложить более низкую цену. Итоговая стоимость микроавтобуса, купленного для детей-спортсменов, составила 4,9 млн рублей.

Иные модели транспортных средств, входящих в один класс с Mercedes-Benz, не отвечали заявленным в описании объекта закупки требованиям, что исключало возможность проведения торгов на условиях конкуренции с возможностью экономии бюджетных средств, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как передаёт «МК в Красноярске», руководство школы «Енисей» о претензиях надзорного ведомства осведомлено. При этом в учебном заведении не видят в ситуации большой проблемы и ожидают наказания в виде небольшого штрафа — не более 10 тысяч рублей.

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