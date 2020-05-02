Корпус скорой помощи с вертолётной площадкой построят для больницы в Москве

https://static.news.ru/photo/20a88de2-8c71-11ea-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Корпус для отделения скорой помощи с вертолётной площадкой построят на территории ГКБ имени М. Е. Жадкевича. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2022 году.

В комплексе будет необходимое для оказания первой медико-санитарной помощи и лечения пациентов современное оборудование, — цитирует mos.ru замруководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Паламарчука.

В корпусе будет противошоковый операционный зал, смотровые палаты, отдельные боксы для инфицированных, шесть операционных, а также блок для временного нахождения посетителей. Проектирование уже ведётся, до конца года рабочие должны приступить к строительству.

Всего в Москве планируется возвести шесть новых корпусов для медучреждений, в том числе на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ им. С. П. Боткина.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел быстровозводимый корпус для долечивания больных с коронавирусной инфекцией на территории НИИ имени Склифосовского. По его словам, рядом с Морозовской больницей, Коммунаркой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и другими больницами будут развёрнуты временные комплексы для долечивания больных коронавирусом. Собянин подчеркнул, что такие корпуса будут развёрнуты на пять тысяч коек. В настоящее время в работе 3,8 тысячи коек. Корпуса обеспечиваются мебелью и медицинским оборудованием.