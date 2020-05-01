Временные госпитали для больных коронавирусом подготовят в Москве

https://static.news.ru/photo/1e18a322-8ba5-11ea-8b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел быстровозводимый корпус для долечивания больных с коронавирусной инфекцией на территории НИИ имени Склифосовского.

По его словам, рядом с Морозовской больницей, Коммунаркой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и другими больницами будут развёрнуты временные комплексы для долечивания больных коронавирусом.

Он [корпус] кажется временным, но на самом деле оснащён очень неплохо, выглядит неплохо, специально создан именно как медицинский госпиталь, — заявил Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что корпус поможет медикам эффективнее оказывать помощь. Собянин подчеркнул, что такие корпуса будут развёрнуты на пять тысяч коек.

Это гигантский объём, — отметил столичный градоначальник.

В настоящий момент в работе 3,8 тысячи коек. Корпуса обеспечиваются мебелью и медицинскими оборудованием. Также началась работа в крупных общественных центрах по созданию около 10 тысяч коек для больных коронавирусом, рассказал Собянин.

NEWS.ru писал, что жители Москвы в скором времени смогут прогуляться по городу. Такое мнение высказал мэр столицы.