Временные госпитали для больных коронавирусом подготовят в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел быстровозводимый корпус для долечивания больных с коронавирусной инфекцией на территории НИИ имени Склифосовского.
По его словам, рядом с Морозовской больницей, Коммунаркой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и другими больницами будут развёрнуты временные комплексы для долечивания больных коронавирусом.
Он [корпус] кажется временным, но на самом деле оснащён очень неплохо, выглядит неплохо, специально создан именно как медицинский госпиталь, — заявил Сергей Собянин.
Он выразил надежду, что корпус поможет медикам эффективнее оказывать помощь. Собянин подчеркнул, что такие корпуса будут развёрнуты на пять тысяч коек.
Это гигантский объём, — отметил столичный градоначальник.
В настоящий момент в работе 3,8 тысячи коек. Корпуса обеспечиваются мебелью и медицинскими оборудованием. Также началась работа в крупных общественных центрах по созданию около 10 тысяч коек для больных коронавирусом, рассказал Собянин.
NEWS.ru писал, что жители Москвы в скором времени смогут прогуляться по городу. Такое мнение высказал мэр столицы.
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