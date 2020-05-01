Собянин считает, что москвичи скоро смогут прогуляться по столице

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что горожане в ближайшее время смогут прогуляться по городу.
Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая этот замечательный Праздник Весны и Труда, но теперь тут другая колонна — колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города. Ну, такие времена. Надеюсь, что скоро вернётся настоящий праздник, и мы вместе снова сможем пройтись по любимой Москве, — заявил Собянин во время осмотра хода работ по дезинфекции улиц.
Градоначальник рассказал, что в обработке улиц задействованы почти 70 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники. По его словам, каждый день обрабатываются подъезды домов. Все работы нацелены на максимальное обеспечение безопасности жителей города.
NEWS.ru писал, что на период майских праздников в столице введены дополнительные патрули. Они проверяют парки, скверы, зоны охраняемых природных территорий, где горожане любят отдыхать и жарить шашлыки. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков напомнил, что в зонах отдыха установлены камеры видеонаблюдения, поэтому после появления на территории отдыхающих полиция будет выезжать и привлекать их к ответственности.
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