В Москве введены дополнительные патрули

https://static.news.ru/photo/ffcb803c-8b8c-11ea-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На период майских праздников в столице введены дополнительные патрули, в состав которых входят сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

На предстоящие праздничные майские дни усилен контроль, дополнительно выделены патрули, — цитирует «Интерфакс» Данчикова.

По его словам, патрулируются, прежде всего, парки, скверы, зоны охраняемых природных территорий, где горожане любят отдыхать и жарить шашлыки. Кроме того, в этих зонах установлены камеры видеонаблюдения, и в случае появления групп отдыхающих, туда будут срочно выезжать патрули и привлекать граждан к административной ответственности.

Данчиков порекомендовал москвичам без необходимости по городу вообще не передвигаться.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице продлевается режим самоизоляции и другие ограничения, которые были введены из-за пандемии, до 11 мая. Он отметил, что с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет, поэтому школьники могут отдохнуть. Однако организация детского отдыха в столице приостановлена до 31 июля 2020 года.

Роспотребнадзор также призвал жителей России «отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе» во время майских праздников и соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.