Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от шашлыков в майские праздники

https://static.news.ru/photo/e0a12fec-89fa-11ea-803b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор призвал жителей России «отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе» во время майских праздников и соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства. Согласно им, следует максимально ограничить контакты, отказаться от поездок в гости и не принимать их в своём доме. Россиянам посоветовали провести праздники с теми, с кем они контактировали на самоизоляции.

В случае если поездка за город необходима, передвигаться лучше на личном транспорте или такси, а на даче следует избегать контактов с соседями.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России, вероятно, пойдёт на спад уже после майских праздников. Отдельные же случаи заражения могут выявляться в течение ещё нескольких лет. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.