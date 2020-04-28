Ограничения в Москве продлены до 11 мая

https://static.news.ru/photo/2e53f868-8975-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице продлевается режим самоизоляции и другие ограничения, которые были введены из-за пандемии, до 11 мая.

Сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве. На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома, — написал градоначальник в своём блоге.

Он отметил, что с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет, поэтому школьники могут отдохнуть. Однако организация детского отдыха в столице приостановлена до 31 июля 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса.