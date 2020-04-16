Коронавирус выявлен во всех регионах России

https://static.news.ru/photo/f9a034da-7ff4-11ea-bc33-fa163e074e61_660.jpg Фото: gornoaltaysk.ru

Республика Алтай до недавнего времени оставалась последним регионом в РФ, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Однако 16 апреля COVID-19 был подтверждён у одной жительницы этого региона.

Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтверждён у женщины — жительницы региона, — сообщили ТАСС в республиканском правительстве.

Как писал NEWS.ru, в 78 регионах РФ за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев коронавирусной инфекции. По выздоровлении выписаны 318 пациентов, скончались 34 человека. По данным на утро 16 апреля, в стране было зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, число выздоровевших увеличилось до 2304. За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека.