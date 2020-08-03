Коронавирус обнаружили у девяти членов экипажа теплохода в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/103425c8-d589-11ea-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike1979 Russia /CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

COVID-2019 обнаружен ещё у двух членов экипажа теплохода «Александр Суворов», всего заразились девять человек, трое госпитализированы.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру. Ранее стало известно, что теплоход задержали в Нижнем Новгороде 1 августа из-за того, что у одного из членов экипажа был обнаружен коронавирус.

С учётом обследования, проведённого в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых членов экипажа, трое из них госпитализированы, — цитирует агентство сообщение прокуратуры.

Отмечается, что всего на судне находились 101 член экипажа и 254 пассажира. При этом ещё 1 августа все пассажиры, среди которых были жители Нижегородской области и Татарстана, отправлены домой на автобусах. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.

Круизные лайнеры и теплоходы ранее не раз становились очагом распространения COVID-19. В частности, масштабные вспышки были отмечены на японском судне Diamond Princess и на ходящем под флагом Италии корабле Costa Atlantica. Как передавал NEWS.ru, в конце мая круизный лайнер, на борту которого были россияне, поместили на карантин в Барселоне.