Коптевский рынок в Москве закрыли за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/9011ab48-03de-11eb-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koptevsky

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения масочного режима на Коптевском рынке столицы.

В данный момент деятельность рынка временно приостановлена, дальнейшие меры будут предприняты по решению суда, — заявила журналистам главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по столице в САО Нонна Малчук.

По её словам, на рынке отсутствовали дезинфицирующие средства, туалетные комнаты находились в неудовлетворительном санитарном содержании, в павильонах не было бактерицидных ламп. Сотрудники рынка не носили маски и перчатки, а также не требовали у покупателей соблюдать масочный режим.

Временный запрет деятельности рынка может составить до 90 суток. Администрации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что столичный градоначальник Сергей Собянин назвал «очень опасной» динамику распространения коронавируса в Москве. Он напомнил, что число госпитализаций в городе выросло до более, чем пяти тысяч человек в неделю.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.